Τα παλιά αυτοκίνητα μας σκοτώνουν
Ας δούμε επιτέλους την πραγματικότητα κατάματα. Η τεχνολογία στα αυτοκίνητα δεν είναι πολυτέλεια. Eίναι η γραμμή που χωρίζει τη ζωή από τον θάνατο...
Κάθε νέα γενιά οχημάτων φέρνει εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας, από αερόσακους πολλαπλών σταδίων μέχρι αυτόματο φρενάρισμα και υποβοήθηση λωρίδας. Και όσο προχωρά η τεχνολογία, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες ένα λάθος στον δρόμο να αποδειχθεί μοιραίο.
Το αποτέλεσμα είναι αναμφίβολα απτό. Η πιθανότητα να τραυματιστείς σοβαρά ή να χάσεις τη ζωή σου σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο είναι αισθητά χαμηλότερη από ό,τι σε ένα παλιό δεκαετίας ή δεκαπενταετίας. Πρόσφατες ευρωπαϊκές και αμερικανικές αναλύσεις δείχνουν ότι όσοι οδηγούν οχήματα ηλικίας 8 έως 15 ετών έχουν περίπου 19% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκρουση σε σχέση με οδηγούς σε οχήματα έως 5 ετών, ενώ στα άνω των 15 ετών ο κίνδυνος ανεβαίνει πάνω από 30%. Τα ποσοστά αυτά δεν αποτελούν θεωρητικά μοντέλα. Εχουν αποτυπωθεί εντυπωσιακά και σε συγκρούσεις παλιών με νέων αυτοκινήτων.
