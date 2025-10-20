Περιπολικό κουβαλάει ψυγείο (video)
Ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το υλικό δείχνει περιπολικό να μεταφέρει στο πορτ-μπαγκάζ του ένα… ψυγείο, σε περιοχή του Καματερού. Το στιγμιότυπο συνοδεύτηκε από το ειρωνικό σχόλιο «το περιπολικό δεν είναι ταξί», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καταιγισμός αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.
