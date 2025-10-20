Περιπολικό κουβαλάει ψυγείο (video)
Ένα βίντεο που έγινε viral στο TikTok έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας.

UPD:

Το υλικό δείχνει περιπολικό να μεταφέρει στο πορτ-μπαγκάζ του ένα… ψυγείο, σε περιοχή του Καματερού. Το στιγμιότυπο συνοδεύτηκε από το ειρωνικό σχόλιο «το περιπολικό δεν είναι ταξί», με αποτέλεσμα να ξεσπάσει καταιγισμός αντιδράσεων στα κοινωνικά δίκτυα.



δειτε εδω


UPD:
