Αποκάλυψη: Απίστευτος οδηγός "έφαγε" 10 μήνες φυλάκιση - Δείτε τι έκανε

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκε στην Αττική Οδό, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού συνέλαβαν οδηγό φορτηγού που κινούνταν υπό συνθήκες ακραίας επικινδυνότητας.

Ο 57χρονος άνδρας εντοπίστηκε στα διόδια Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, να οδηγεί όχημα μεταφοράς αδρανών υλικών, προερχόμενο από το εργοτάξιο του μετρό Κατεχάκη, χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης και με ελαστικά σε άθλια κατάσταση.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έξι από τα δώδεκα ελαστικά του φορτηγού ήταν φθαρμένα και ακατάλληλα για κυκλοφορία, ενώ ο οδηγός είχε ήδη τιμωρηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, με αφαίρεση της άδειάς του για 30 ημέρες. Παρά ταύτα, συνέχισε να οδηγεί ένα βαρύ όχημα με επικίνδυνο φορτίο – λάσπη και υδαρή αδρανή υλικά – τα οποία, σε περίπτωση διαρροής, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα.


