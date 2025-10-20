Αποκάλυψη: Απίστευτος οδηγός "έφαγε" 10 μήνες φυλάκιση - Δείτε τι έκανε

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έξι από τα δώδεκα ελαστικά του φορτηγού ήταν φθαρμένα και ακατάλληλα για κυκλοφορία, ενώ ο οδηγός είχε ήδη τιμωρηθεί λίγες ημέρες νωρίτερα για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, με αφαίρεση της άδειάς του για 30 ημέρες. Παρά ταύτα, συνέχισε να οδηγεί ένα βαρύ όχημα με επικίνδυνο φορτίο – λάσπη και υδαρή αδρανή υλικά – τα οποία, σε περίπτωση διαρροής, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τροχαίο ατύχημα.





