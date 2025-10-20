F1 GP ΗΠΑ: Ο Φερστάπεν θριαμβεύει στο Τέξας (+video)

Ο Μονεγάσκος έκανε ένα απίστευτο πρώτο stint με την μαλακή γόμα έναντι της μέσης των αντιπάλων του. Έδωσε μεγάλη μάχη με τον Νόρις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά τελικά δεν κατάφερε να του πάρει την δεύτερη θέση. Απομένουν 5 αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο 5ος σήμερα Πιάστρι παραμένει πρωτοπόρος. Αλλά πλέον έχει τον Νόρις στους μόλις 14 βαθμούς και τον Φερστάπεν στους 40 πίσω του. Το πρωτάθλημα έχει ανοίξει για τα καλά.





