F1 GP ΗΠΑ: Ο Φερστάπεν θριαμβεύει στο Τέξας (+video)
Ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε την τρίτη νίκη του στους τελευταίους τέσσερις αγώνες και έκλεισε κι άλλο την διαφορά του από τις McLaren στην βαθμολογία. Δεύτερος ο Νόρις με τρίτο τον Λεκλέρ.
Ο Φερστάπεν οδήγησε τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος και δεν απειλήθηκε από κανέναν σε κανένα σημείο του αγώνα. Σε αυτό βοήθησε και ο εκπληκτικός σήμερα Λεκλέρ.
Ο Μονεγάσκος έκανε ένα απίστευτο πρώτο stint με την μαλακή γόμα έναντι της μέσης των αντιπάλων του. Έδωσε μεγάλη μάχη με τον Νόρις σε όλη τη διάρκεια του αγώνα αλλά τελικά δεν κατάφερε να του πάρει την δεύτερη θέση. Απομένουν 5 αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο 5ος σήμερα Πιάστρι παραμένει πρωτοπόρος. Αλλά πλέον έχει τον Νόρις στους μόλις 14 βαθμούς και τον Φερστάπεν στους 40 πίσω του. Το πρωτάθλημα έχει ανοίξει για τα καλά.
