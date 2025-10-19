Ο Εμπαπέ πήρε μία καινούργια BMW, αλλά…
NEWSAUTO.GR

Ο Εμπαπέ πήρε μία καινούργια BMW, αλλά…

Ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε πρόσφατα μία νέα i7, φτιαγμένη αποκλειστικά για εκείνον. Ωστόσο, δεν μπορεί να την οδηγήσει.

Ο Εμπαπέ πήρε μία καινούργια BMW, αλλά…
UPD:

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε αστέρας του ποδοσφαίρου στην εφηβεία του. Από τότε, έχει δηλώσει ανοιχτά πως ποτέ δεν τον ενδιέφερε να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, αφού είχε πάντα οδηγούς στη διάθεσή του. Το γεγονός αυτό, όμως, προκαλεί σήμερα ένα μικρό παράδοξο στη νέα του ζωή στη Μαδρίτη.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης