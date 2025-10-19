Ο Εμπαπέ πήρε μία καινούργια BMW, αλλά…
Ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης απέκτησε πρόσφατα μία νέα i7, φτιαγμένη αποκλειστικά για εκείνον. Ωστόσο, δεν μπορεί να την οδηγήσει.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε αστέρας του ποδοσφαίρου στην εφηβεία του. Από τότε, έχει δηλώσει ανοιχτά πως ποτέ δεν τον ενδιέφερε να αποκτήσει δίπλωμα οδήγησης, αφού είχε πάντα οδηγούς στη διάθεσή του. Το γεγονός αυτό, όμως, προκαλεί σήμερα ένα μικρό παράδοξο στη νέα του ζωή στη Μαδρίτη.
