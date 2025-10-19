Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Νικητής ο Ροβάνπερα - Πρωταθλήτρια η Toyota!
Ράλλυ Κεντρικής Ευρώπης: Νικητής ο Ροβάνπερα - Πρωταθλήτρια η Toyota!
Ο Κάλε πήρε την 3η φετινή του νίκη στην Κεντρική Ευρώπη με τον Οζιέ να μαζεύει 10 βαθμούς την Κυριακή. Ο Έβανς πρώτος στη βαθμολογία και Παγκόσμια πρωταθλήτρια ξανά η Toyota!
Ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής κέρδισε άνετα στην Κεντρική Ευρώπη έπειτα από το λάθος του Οζιέ χθες και πλέον ατενίζει με περισσότερη αισιοδοξία τους τελευταίους τρεις αγώνες της σεζόν.
