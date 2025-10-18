Η Apple θέλει να σαρώσει τα πάντα στην TV
Η Apple μπαίνει για τα καλά στην πίστα της Formula 1, καθώς ανακοίνωσε επίσημα ότι εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του παγκοσμίου πρωταθλήματος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2026, σε μια συμφωνία που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 750 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια.
Η συνεργασία αυτή, που θεωρείται στρατηγική για την επέκταση της F1 στην αμερικανική αγορά, σηματοδοτεί και τη δυναμική είσοδο της Apple στα live sports, μετά το επιτυχημένο παράδειγμα της Major League Soccer.
