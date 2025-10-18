Η Apple θέλει να σαρώσει τα πάντα στην TV
NEWSAUTO.GR

Η Apple θέλει να σαρώσει τα πάντα στην TV


Η Apple μπαίνει για τα καλά στην πίστα της Formula 1, καθώς ανακοίνωσε επίσημα ότι εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του παγκοσμίου πρωταθλήματος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2026, σε μια συμφωνία που εκτιμάται ότι αγγίζει τα 750 εκατομμύρια δολάρια για πέντε χρόνια.

Η Apple θέλει να σαρώσει τα πάντα στην TV
UPD:
Η συνεργασία αυτή, που θεωρείται στρατηγική για την επέκταση της F1 στην αμερικανική αγορά, σηματοδοτεί και τη δυναμική είσοδο της Apple στα live sports, μετά το επιτυχημένο παράδειγμα της Major League Soccer.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης