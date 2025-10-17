Το νέο Toyota Aygo X έφτασε στην Ελλάδα - Πόσο κοστίζει;

Η Toyoτα εφαρμόζει την υβριδική της τεχνολογία και στην μικρότερη κατηγορία με την ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος στο Aygo X να αποτελεί τεχνολογικό επίτευγμα. Και αυτό γιατί οι μηχανικοί της Toyota κατάφεραν να τοποθετήσουν το σύστημα Hybrid Dynamic Force χωρίς να αλλοιώσουν τις κόμπακτ εξωτερικές διαστάσεις και τους εσωτερικούς χώρους.