Οδηγούμε ένα τοτέμ της αμερικανικής κουλτούρας, τη Harley-Davidson Pan America 1250 στην Αττική

Ήταν στενάχωρο το γεγονός ότι η Harley-Davidson δεν είχε επίσημη παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Όλοι ρωτούσαν δεξιά και αριστερά τι θα συμβεί, αν θα επιστρέψει και ποιος θα αναλάβει να την αναγεννήσει στη χώρα μας, αλλά οι πόρτες ήταν ερμητικά κλειστές.