Οδηγούμε ένα τοτέμ της αμερικανικής κουλτούρας, τη Harley-Davidson Pan America 1250 στην Αττική
Η Harley-Davidson Athens επιστρέφει κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Φάις και εμείς είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το εντυπωσιακό νέο κατάστημα στο Κορωπί και να οδηγήσουμε την Pan America 1250.
Ήταν στενάχωρο το γεγονός ότι η Harley-Davidson δεν είχε επίσημη παρουσία στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια. Όλοι ρωτούσαν δεξιά και αριστερά τι θα συμβεί, αν θα επιστρέψει και ποιος θα αναλάβει να την αναγεννήσει στη χώρα μας, αλλά οι πόρτες ήταν ερμητικά κλειστές.
