Το νέο Volkswagen T-Cross κοστίζει λιγότερο από 20.000 ευρώ

Με σημαντικές αναβαθμίσεις στα συστήματα IQ.Drive, το T-Cross αποκτά πλέον την πληρέστερη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία, ενώ παράλληλα η βασική έκδοση Essential ενισχύεται με επιπλέον στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού.