Το νέο Volkswagen T-Cross κοστίζει λιγότερο από 20.000 ευρώ
Η Volkswagen προσφέρει προωθητικό όφελος έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, καθιστώντας το T-Cross ακόμη πιο προσιτό στο κοινό που αναζητά ένα σύγχρονο, ασφαλές και καλοεξοπλισμένο SUV.
Με σημαντικές αναβαθμίσεις στα συστήματα IQ.Drive, το T-Cross αποκτά πλέον την πληρέστερη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία, ενώ παράλληλα η βασική έκδοση Essential ενισχύεται με επιπλέον στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού.
