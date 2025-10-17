Το νέο Volkswagen T-Cross κοστίζει λιγότερο από 20.000 ευρώ
Το νέο Volkswagen T-Cross κοστίζει λιγότερο από 20.000 ευρώ

Η Volkswagen προσφέρει προωθητικό όφελος έως και τις 31 Οκτωβρίου 2025, καθιστώντας το T-Cross ακόμη πιο προσιτό στο κοινό που αναζητά ένα σύγχρονο, ασφαλές και καλοεξοπλισμένο SUV.

Το νέο Volkswagen T-Cross κοστίζει λιγότερο από 20.000 ευρώ
Με σημαντικές αναβαθμίσεις στα συστήματα IQ.Drive, το T-Cross αποκτά πλέον την πληρέστερη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού στην κατηγορία, ενώ παράλληλα η βασική έκδοση Essential ενισχύεται με επιπλέον στοιχεία άνεσης και εξοπλισμού.

