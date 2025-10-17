MINI Aceman: Ο πρωτοπόρος της νέας εποχής
MINI Aceman: Ο πρωτοπόρος της νέας εποχής

Με το Aceman η MINI δείχνει ότι το πνεύμα του αρχέτυπου μοντέλου συνεχίζει να υπάρχει ακέραιο και να ορίζει τα δεδομένα και στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

MINI Aceman: Ο πρωτοπόρος της νέας εποχής
Δεν είναι η πρώτη φορά που η MINI ενέταξε ένα crossover μοντέλο στην γκάμα της. Όμως, με το Aceman δημιούργησε ένα νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο μοντέλο το οποίο ξεχώρισε για τη μορφή του αλλά και για τον ρόλο του: Είναι ο κύριος εκπρόσωπος της εταιρείας στην ηλεκτροκίνηση.

