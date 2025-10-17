Οδηγούμε το Leapmotor B10 στη Γαλλία



Η Leapmotor εμπλουτίζει την ευρωπαϊκή γκάμα της με το B10, ένα ηλεκτρικό C-SUV που βάζει στην καρδιά της πιο εμπορικής κατηγορίας το τεχνολογικό στίγμα και το εξαιρετικό value for money της εταιρίας.

