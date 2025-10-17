Το πιο περιζήτητο επάγγελμα δίνει πλέον «χρυσούς» μισθούς

Η ευρωπαϊκή αγορά μεταφορών βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών φορτηγών απειλεί να προκαλέσει νέες αναταράξεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Το πρόβλημα δεν είναι απλώς λειτουργικό, αλλά πλέον διαμορφώνει νέες ισορροπίες στην αγορά εργασίας, εκτοξεύοντας τις αποδοχές όσων εξακολουθούν να βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

Σε όλη την Ευρώπη, η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών καταγράφει περισσότερες από 3,6 εκατομμύρια κενές θέσεις επαγγελματιών οδηγών. Ο αριθμός αυτός παραμένει σταθερά υψηλός, ενώ η μέση ηλικία των ενεργών οδηγών συνεχίζει να ανεβαίνει. Στη Γερμανία, η μέση ηλικία έχει ξεπεράσει τα 48 έτη, στη Γαλλία τα 47, ενώ στην Ελλάδα πλησιάζει τα 51. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια, δεκάδες χιλιάδες οδηγοί θα συνταξιοδοτηθούν χωρίς να υπάρχουν αρκετοί νέοι να καλύψουν το κενό. Το αποτέλεσμα είναι ήδη ορατό στα logistics, όπου τα κόστη ανεβαίνουν, τα δρομολόγια καθυστερούν και οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να εξυπηρετήσουν την αυξανόμενη ζήτηση.