Μπορεί η Αστυνομία να μπλοκάρει την απόλυτη πλατφόρμα ενημέρωσης για αλκοτέστ;

Το πρόσφατο κλείσιμο ομάδας στο Viber, μέσω της οποίας οι οδηγοί ενημερώνονταν σε πραγματικό χρόνο για μπλόκα και ελέγχους της Τροχαίας, καθώς και οι συλλήψεις που ακολούθησαν, ανέδειξαν με ένταση το δίλημμα ανάμεσα στην ελευθερία της πληροφόρησης και στην ανάγκη επιβολής των κανόνων.