Το Fiat Pandina συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με σούπερ τιμή
Το Fiat Pandina συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με σούπερ τιμή
Το Pandina αποτελεί την εξέλιξη του αειθαλούς Panda, με υβριδικό κινητήρα και σύγχρονο εξοπλισμό υποβοήθησης της οδήγησης.
UPD:
Το Fiat Pandina αποτελεί την εξέλιξη του θρυλικού Panda και διακρίνεται για την ευελιξία, την οικονομία και το στιλ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα