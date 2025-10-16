ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από δύο τροχαία: Νταλίκα έπεσε σε μπάρες στη Λένορμαν - Καραμπόλα 3 ΙΧ στα ΚΤΕΛ

Το Fiat Pandina συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με σούπερ τιμή
NEWSAUTO.GR

Το Fiat Pandina συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με σούπερ τιμή

Το Pandina αποτελεί την εξέλιξη του αειθαλούς Panda, με υβριδικό κινητήρα και σύγχρονο εξοπλισμό υποβοήθησης της οδήγησης.

Το Fiat Pandina συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με σούπερ τιμή
UPD:
Το Fiat Pandina αποτελεί την εξέλιξη του θρυλικού Panda και διακρίνεται για την ευελιξία, την οικονομία και το στιλ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης