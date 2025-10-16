Προειδοποιήσεις για μπλόκα Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος;

Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Αθήνα επειδή διαχειρίζονταν online ομάδες με πάνω από 200.000 μέλη, ενημερώνοντας σε πραγματικό χρόνο για μπλόκα της Τροχαίας και περιπολίες της ΕΛΑΣ.