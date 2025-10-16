Προειδοποιήσεις για μπλόκα Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος;
Προειδοποιήσεις για μπλόκα Τροχαίας: Τι προβλέπει ο νόμος;
Η Τροχαία εντείνει τους ελέγχους και βάζει στο στόχαστρο όσους ενημερώνουν μαζικά για μπλόκα μέσω social media ή με «φώτα» στον δρόμο. Τι προβλέπεται από ΚΟΚ και Ποινικό Κώδικα.
Δύο άτομα συνελήφθησαν στην Αθήνα επειδή διαχειρίζονταν online ομάδες με πάνω από 200.000 μέλη, ενημερώνοντας σε πραγματικό χρόνο για μπλόκα της Τροχαίας και περιπολίες της ΕΛΑΣ.
