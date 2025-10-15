Ποιες μάρκες έχουν «αθάνατα» μοντέλα;

Σήμερα, τα αυτοκίνητα συχνά θεωρούνται προσωρινοί σύντροφοι: τα περισσότερα επιστρέφουν μετά από τρία χρόνια leasing ή καταλήγουν να εξάγονται μετά από δέκα χρόνια.