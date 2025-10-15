Βρήκε φριχτό θάνατο λόγω των ηλεκτρικών χειρολαβών
Βρήκε φριχτό θάνατο λόγω των ηλεκτρικών χειρολαβών
Ένας οδηγός έχασε τη ζωή του σε ατύχημα με Xiaomi SU7 στην Chengdu, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των EV.
UPD:
Ένα θανατηφόρο ατύχημα με το ηλεκτρικό sedan Xiaomi SU7 συγκλόνισε την πόλη Chengdu στη νοτιοδυτική Κίνα τη Δευτέρα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα