Πως πήγαν τα νέα μοντέλα στις δοκιμές σύγκρουσης;

Καθώς η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών διευρύνεται, με νέες και πιο προσιτές επιλογές να κάνουν την εμφάνισή τους, ο όγκος εργασίας των ανθρώπων του Euro NCAP έχει επιβαρυνθεί σημαντικά.