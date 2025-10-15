H Toyota μπαίνει στα σαλόνια της χλιδής
H Toyota μπαίνει στα σαλόνια της χλιδής
Η ιαπωνική εταιρεία αποκαλύπτει στη Japan Mobility Show 2025 ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο, διθέσιο κουπέ που επαναπροσδιορίζει τη σειρά Century.
Από το 1967, το Toyota Century αποτελεί το πιο αυθεντικό σύμβολο ιαπωνικού κύρους. Ένα αυτοκίνητο που ενσάρκωνε τη διακριτική χλιδή και τη σχολαστική τεχνική αρτιότητα.
