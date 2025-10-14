Αυτή είναι η νέα super luxury μάρκα - Θα την δούμε στην Ελλάδα;

Η μάρκα πολυτελών αυτοκινήτων της κοινοπραξίας Huawei-JAC προσφέρει με πολυτέλειες που τις βρίσκεις σε κραταιές εταιρείες της κλειστής αυτής κατηγορίας.