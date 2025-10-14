Citroën C3 Aircross: Στιλ και ουσία σε τιμή-έκπληξη (+video)

H Citroen έκανε και πάλι το θαύμα της. Η ιστορική γαλλική μάρκα, με τις αμέτρητες επιτυχίες και την ασίγαστη ικανότητά της να παρουσιάζει αυτοκίνητα με χαρακτήρα και ξεχωριστό στιλ, δημιουργεί νέα δεδομένα στην κατηγορία των μικρών SUV, με το ολοκαίνουργιο C3 Aircross.