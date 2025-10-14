Το Mercedes Vision Iconic είναι ο ορισμός του epic!
Το Mercedes Vision Iconic είναι ο ορισμός του epic!
Ένα ηλεκτρικό κουπέ που ενώνει την κλασική αισθητική με την τεχνολογία του αύριο.
UPD:
Η Mercedes αποκάλυψε το Vision Iconic Concept, ένα δίθυρο πρωτότυπο που συνδυάζει σχεδιαστικές αναφορές από το παρελθόν με τεχνολογίες αιχμής.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα