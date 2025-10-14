Η Citroën παρουσιάζει τη νέα της εικόνα το Δεκέμβριο
Η Citroën παρουσιάζει τη νέα της εικόνα το Δεκέμβριο

Η Citroën ετοιμάζεται για ανανέωση, συνδυάζοντας το πνεύμα του 2CV με σύγχρονη καινοτομία και προσιτή ηλεκτροκίνηση.

Η Citroën παρουσιάζει τη νέα της εικόνα το Δεκέμβριο
Η Citroën παρουσιάζει τη νέα της εικόνα το Δεκέμβριο
Η Citroën ετοιμάζεται να αποκαλύψει τη νέα της στρατηγική και σχεδιαστική κατεύθυνση σε εκδήλωση στο Παρίσι τον Δεκέμβριο, υπό την ηγεσία του νέου CEO Xavier Chardon.

