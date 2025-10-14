Πρώτη γεύση από τη νέα Toyota Corolla

Η Toyota αποκάλυψε τις πρώτες εικόνες της νέας Corolla Concept, ενός πρωτότυπου που δείχνει τη μελλοντική κατεύθυνση του εμβληματικού μοντέλου και θα παρουσιαστεί επίσημα στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο στα τέλη Οκτωβρίου.

Αν και η ιαπωνική εταιρεία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τεχνικές λεπτομέρειες, το κάλυμμα φόρτισης στο εμπρός φτερό προδίδει πως πρόκειται είτε για plug-in υβριδικό είτε –το πιθανότερο– για αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Με φουτουριστική αισθητική και σχεδίαση η νέα Corolla απέχει αισθητικά έτη φωτός από το μοντέλο του 2018.



Οι ενσωματωμένες χειρολαβές, η κυρτή οροφή και το κομψό πίσω σπόιλερ υποδηλώνουν έμφαση στην απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Concept εκδοχή είναι τετράθυρη σεντάν, και όχι χάτσμπακ, ωστόσο το σχεδιαστικό της DNA πιθανότατα θα περάσει σε όλες τις μελλοντικές παραλλαγές.

Η επιλογή αυτή δείχνει την πρόθεση της Toyota να επανεφεύρει τη Corolla ως διεθνές ηλεκτρικό σύμβολο, χωρίς να αποξενώσει τους παραδοσιακούς αγοραστές της.

Η μετάβαση ενός τόσο ιστορικού μοντέλου στην ηλεκτροκίνηση θεωρείται κομβική για τη στρατηγική της Toyota.

Κλείσιμο



Η εταιρεία ενδέχεται να ακολουθήσει μια διπλή πορεία, διατηρώντας την υβριδική Corolla

παράλληλα με μια νέα ηλεκτρική έκδοση – μια τακτική παρόμοια με αυτή της Volkswagen για το μέλλον του Golf.

Η πλήρης αποκάλυψη της Corolla Concept έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου στο Τόκιο, με την Toyota να υπόσχεται πως το μέλλον της πιο διάσημης σιλουέτας της δεν θα είναι απλώς ηλεκτρικό, αλλά επαναστατικό.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:

Δοκιμή: Toyota Corolla Cross Hybrid 2.0 180 PS

Αυτό είναι το παγκόσμιο best-seller και η… ομάδα που δεν χάνει!

Τελικά, τίποτα δεν αντικαθιστά τα κυβικά εκατοστά