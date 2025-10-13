Ιδού το colpo grosso των Κινέζων για να κατακτήσουν την Ευρώπη
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Jefferies, οι κινεζικές εταιρείες αναμένεται να εδραιώσουν την παρουσία τους στην ήπειρό μας ταχύτερα από ό,τι υπολογιζόταν αρχικά.
Βάσει των συμπερασμάτων έρευνας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες θα έχουν εντονότερο ανταγωνισμό από τους Κινέζους εντός της Γηραιάς Ηπείρου, σε συντομότερο χρονικό διάστημα από τις εκτιμήσεις τους.
