Η Toyota «καρφώνει» τους ανταγωνιστές της για τα υβριδικά τους

Για δεκαετίες, η επιλογή κινητήρα ήταν απλή: βενζίνη ή πετρέλαιο. Σήμερα όμως, οι καταναλωτές καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν έναν κυκεώνα τεχνολογικών όρων – MHEV, HEV, PHEV, BEV, FCEV – με τη σύγχυση να εντείνεται όσο οι εταιρείες αναζητούν λύσεις στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.