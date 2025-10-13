Η Toyota «καρφώνει» τους ανταγωνιστές της για τα υβριδικά τους
Η Toyota «καρφώνει» τους ανταγωνιστές της για τα υβριδικά τους
Η Toyota αμφισβητεί τη ρητορική των ανταγωνιστών γύρω από τα mild hybrid, υποστηρίζοντας πως η τεχνολογία τους δεν αξίζει τον όρο «υβριδικό».
UPD:
Για δεκαετίες, η επιλογή κινητήρα ήταν απλή: βενζίνη ή πετρέλαιο. Σήμερα όμως, οι καταναλωτές καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν έναν κυκεώνα τεχνολογικών όρων – MHEV, HEV, PHEV, BEV, FCEV – με τη σύγχυση να εντείνεται όσο οι εταιρείες αναζητούν λύσεις στις αυστηρότερες περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα