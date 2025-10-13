Το πολυτελές Leapmotor D19 τα βάζει και με... Rolls-Royce
NEWSAUTO.GR

Το πολυτελές Leapmotor D19 τα βάζει και με... Rolls-Royce

Η Leapmotor θα παρουσιάσει το νέο μεγάλων διαστάσεων ηλεκτροκίνητο SUV μοντέλο της το οποίο θα είναι οικονομικά προσιτό, συγκριτικά.

Το πολυτελές Leapmotor D19 τα βάζει και με... Rolls-Royce
UPD:
Όπως ανακοινώθηκε από τη Leapmotor, στις 16 Οκτωβρίου (2025) θα παρουσιαστεί επίσημα το D19, το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV μοντέλο της, το οποίο θα είναι η «ναυαρχίδα» της γκάμας της.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης