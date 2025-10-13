Το πολυτελές Leapmotor D19 τα βάζει και με... Rolls-Royce

Όπως ανακοινώθηκε από τη Leapmotor, στις 16 Οκτωβρίου (2025) θα παρουσιαστεί επίσημα το D19, το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV μοντέλο της, το οποίο θα είναι η «ναυαρχίδα» της γκάμας της.