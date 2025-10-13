Το πολυτελές Leapmotor D19 τα βάζει και με... Rolls-Royce
Η Leapmotor θα παρουσιάσει το νέο μεγάλων διαστάσεων ηλεκτροκίνητο SUV μοντέλο της το οποίο θα είναι οικονομικά προσιτό, συγκριτικά.
Όπως ανακοινώθηκε από τη Leapmotor, στις 16 Οκτωβρίου (2025) θα παρουσιαστεί επίσημα το D19, το καινούργιο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV μοντέλο της, το οποίο θα είναι η «ναυαρχίδα» της γκάμας της.
