Ηλεκτρικά και πυρκαγιές: Τι ισχύει στην πραγματικότητα;

Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Όμως στην περίπτωση των ηλεκτρικών ο καπνός από τα media δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.