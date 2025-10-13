Το δίνουν με έκπτωση 10.000 ευρώ
NEWSAUTO.GR

Το δίνουν με έκπτωση 10.000 ευρώ

Με δυνατές επιδόσεις στην άσφαλτο και μοναδικές ικανότητες στο χώμα, το plug-in υβριδικό Compass εξασφαλίζει την αυθεντική εμπειρία Jeep.

Το δίνουν με έκπτωση 10.000 ευρώ

Ταυτισμένο με το προφίλ περιπέτειας που αναβλύζει από το DNA της Jeep, το Compass PHEV 4xe είναι ένα πανίσχυρο SUV με 240 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και εξελιγμένη τετρακίνηση αντάξια του ονόματος της μάρκας.

Όλες οι εκδόσεις του Compass PHEV 4xe είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη καθώς και 8 για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού ο φόρος χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης