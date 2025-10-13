Το δίνουν με έκπτωση 10.000 ευρώ
Με δυνατές επιδόσεις στην άσφαλτο και μοναδικές ικανότητες στο χώμα, το plug-in υβριδικό Compass εξασφαλίζει την αυθεντική εμπειρία Jeep.
Ταυτισμένο με το προφίλ περιπέτειας που αναβλύζει από το DNA της Jeep, το Compass PHEV 4xe είναι ένα πανίσχυρο SUV με 240 ίππους, αυτόματο κιβώτιο και εξελιγμένη τετρακίνηση αντάξια του ονόματος της μάρκας.
Όλες οι εκδόσεις του Compass PHEV 4xe είναι ετοιμοπαράδοτες και συνοδεύονται από 4ετή εγγύηση για τα μηχανικά μέρη καθώς και 8 για την μπαταρία του υβριδικού συστήματος. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το επίπεδο εξοπλισμού ο φόρος χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου είναι μηδενικός.
