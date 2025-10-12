Αποκλειστικό newsauto: Ποιος είναι ο Έλληνας μηχανικός της Formula 1;
Αποκλειστικό newsauto: Ποιος είναι ο Έλληνας μηχανικός της Formula 1;
Ο νεαρός μηχανικός της Racing Bulls μιλάει για τον δύσκολο δρόμο προς την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και μας αποκαλύπτει κρυφές πτυχές ενός αγωνιστικού τριημέρου.
Ο Ορέστης Μπάτσης μπορεί να μην έχει κλείσει ακόμη τα τριάντα του χρόνια. Ωστόσο έχει ήδη μία καριέρα την οποίαν πολλοί μόνο θα ονειρεύονταν.
