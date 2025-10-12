Η Mercedes φεύγει από την Γερμανία!

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει τα δεδομένα. Με την αγορά ηλεκτρικών να μην «γράφει» όσο περίμενε στην Ευρώπη και με τους δασμούς στις ΗΠΑ να πιέζουν τα περιθώρια κέρδους, η Mercedes-Benz αποφασίζει να μεταφέρει σημαντικό κομμάτι της παραγωγής σε πιο φιλικό έδαφος: την Ουγγαρία.