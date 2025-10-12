Ο Θωμάς Κρασώνης έγραψε ιστορία στις πίστες της Ευρώπης
NEWSAUTO.GR

Ο Θωμάς Κρασώνης έγραψε ιστορία στις πίστες της Ευρώπης

Ο 23χρονος Θωμάς Κρασώνης είναι ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής σε αγώνες πανευρωπαϊκού επιπέδου.

Ο Θωμάς Κρασώνης έγραψε ιστορία στις πίστες της Ευρώπης
UPD:
Η σεζόν του NASCAR Euro Series όσον αφορά στην OPEN κατηγορία έκλεισε στην πίστα του Ζόλντερ, στο Βέλγιο, το μεσημέρι της Κυριακής (12/10/2025), με τον Θωμά Κρασώνη να γράφει ιστορία για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό στο πέσιμο της καρό σημαίας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης