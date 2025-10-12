Ο Θωμάς Κρασώνης έγραψε ιστορία στις πίστες της Ευρώπης
Ο 23χρονος Θωμάς Κρασώνης είναι ο πρώτος Έλληνας πρωταθλητής σε αγώνες πανευρωπαϊκού επιπέδου.
Η σεζόν του NASCAR Euro Series όσον αφορά στην OPEN κατηγορία έκλεισε στην πίστα του Ζόλντερ, στο Βέλγιο, το μεσημέρι της Κυριακής (12/10/2025), με τον Θωμά Κρασώνη να γράφει ιστορία για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό στο πέσιμο της καρό σημαίας.
