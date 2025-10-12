Έρχεται το «baby» Land Rover Defender
Έρχεται το «baby» Land Rover Defender
Η βρετανική εταιρεία αναπτύσσει ένα νέο μέλος της οικογένειας Defender, πιο μικρό σε μέγεθος αλλά με αμιγώς ηλεκτρική ταυτότητα.
UPD:
Η Land Rover ετοιμάζεται να διευρύνει τη γκάμα του εμβληματικού Defender με μια εντελώς νέα πρόταση που θα τοποθετηθεί πιο χαμηλά σε διαστάσεις και τιμή.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα