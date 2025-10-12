ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις έως 25 λεπτά στην Αττική Οδό, αυξημένη κίνηση και στα διόδια Αφιδνών

Οι Έλληνες αλλάζουν αυτοκίνητο – Ανάρπαστα τα νέα μοντέλα
Οι Έλληνες αλλάζουν αυτοκίνητο – Ανάρπαστα τα νέα μοντέλα

Οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην Ελλάδα κινούνται με ρυθμούς… ράλι, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναμική της αγοράς μετά την εξαιρετικά θετική καλοκαιρινή περίοδο. Δείτε τους πίνακες...

Μετά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, που χαρακτηρίστηκαν από αυξημένη κινητικότητα λόγω τουρισμού, οι ταξινομήσεις του Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι η αγορά όχι μόνο διατηρεί τη φόρα της αλλά και την ενισχύει σημαντικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε άλμα 27% στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, ενώ η αύξηση σε σύγκριση με το 2023 ξεπερνά το 40%. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν πως η ελληνική αγορά αυτοκινήτου εισέρχεται σε μια νέα φάση ωριμότητας, όπου η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται από νέες χρηματοδοτικές λύσεις, ενισχυμένα προγράμματα leasing και διευρυμένη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων...


