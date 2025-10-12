Οι Έλληνες αλλάζουν αυτοκίνητο – Ανάρπαστα τα νέα μοντέλα

Μετά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, που χαρακτηρίστηκαν από αυξημένη κινητικότητα λόγω τουρισμού, οι ταξινομήσεις του Σεπτεμβρίου έδειξαν ότι η αγορά όχι μόνο διατηρεί τη φόρα της αλλά και την ενισχύει σημαντικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκε άλμα 27% στις ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024, ενώ η αύξηση σε σύγκριση με το 2023 ξεπερνά το 40%. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν πως η ελληνική αγορά αυτοκινήτου εισέρχεται σε μια νέα φάση ωριμότητας, όπου η αυξημένη ζήτηση συνοδεύεται από νέες χρηματοδοτικές λύσεις, ενισχυμένα προγράμματα leasing και διευρυμένη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων...





