Το Αιγαίο έγινε Ελληνικό φρούριο...

Η φρεγάτα Belharra (γνωστή στη Γαλλία ως FDI – Frégate de Défense et d’Intervention) αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα ναυτικά μέσα που θα ενταχθούν στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας.

Η επιλογή των φρεγατών Belharra εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την απόκτηση τεχνολογικής υπεροχής στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

