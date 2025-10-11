Αυτά είναι τα δέκα πιο γρήγορα αυτοκίνητα για το 2025
NEWSAUTO.GR

Αυτά είναι τα δέκα πιο γρήγορα αυτοκίνητα για το 2025

Από τις Bugatti και Koenigsegg, μέχρι τα hypercar των Αμερικανών, οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι η βενζίνη ακόμα κυριαρχεί στην κατηγορία.

Αυτά είναι τα δέκα πιο γρήγορα αυτοκίνητα για το 2025
UPD:
Η ηλεκτροκίνηση έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, με την άμεση και ακαριαία ροπή να μετατρέπει τα ηλεκτρικά supercar σε βασιλιάδες των εκκινήσεων και του 0-100.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης