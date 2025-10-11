Αυτά είναι τα δέκα πιο γρήγορα αυτοκίνητα για το 2025

Η ηλεκτροκίνηση έχει αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, με την άμεση και ακαριαία ροπή να μετατρέπει τα ηλεκτρικά supercar σε βασιλιάδες των εκκινήσεων και του 0-100.