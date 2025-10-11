Στην Τουρκία το νέο μεγάλο εργοστάσιο μοτοσικλετών
Στην Τουρκία το νέο μεγάλο εργοστάσιο μοτοσικλετών
Η Ιαπωνική εταιρεία επενδύει στην Τουρκία με νέο εργοστάσιο παραγωγής μοτοσικλετών.
Η Honda συνεχίζει τη διεθνή της επέκταση, ανακοινώνοντας τη δημιουργία νέου εργοστασίου παραγωγής μοτοσικλετών στη Σμύρνη, με έναρξη λειτουργίας το 2026. Η επένδυση ύψους 17,3 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τον αναπτυσσόμενο κλάδο μοτοσικλέτας στην Τουρκία.
