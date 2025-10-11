Πότε θα δούμε ξανά τους φυσικούς διακόπτες στα αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Πότε θα δούμε ξανά τους φυσικούς διακόπτες στα αυτοκίνητα;

Στην εποχή μας η καινοτομία προσδιορίστηκε και από την χρήση μεγάλων οθονών και επιφανειών αφής στα οχήματα, στοιχεία που δημιουργήσαν πρόβλημα, τελικά.

Πότε θα δούμε ξανά τους φυσικούς διακόπτες στα αυτοκίνητα;
UPD:
Τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών δείχνουν επιτέλους να συνειδητοποιούν ότι οι οδηγοί επιθυμούν την επαναφορά των φυσικών διακοπτών στο ταμπλό και το εσωτερικό των καινούργιων αυτοκινήτων κουμπιά.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης