Πότε θα δούμε ξανά τους φυσικούς διακόπτες στα αυτοκίνητα;
Πότε θα δούμε ξανά τους φυσικούς διακόπτες στα αυτοκίνητα;
Στην εποχή μας η καινοτομία προσδιορίστηκε και από την χρήση μεγάλων οθονών και επιφανειών αφής στα οχήματα, στοιχεία που δημιουργήσαν πρόβλημα, τελικά.
UPD:
Τα στελέχη των αυτοκινητοβιομηχανιών δείχνουν επιτέλους να συνειδητοποιούν ότι οι οδηγοί επιθυμούν την επαναφορά των φυσικών διακοπτών στο ταμπλό και το εσωτερικό των καινούργιων αυτοκινήτων κουμπιά.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα