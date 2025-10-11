Ιδού οι 10 πιο ακριβές μοτοσικλέτες στην Ελλάδα
Ιδού οι 10 πιο ακριβές μοτοσικλέτες στην Ελλάδα
Μαζέψαμε 10 μοτοσικλέτες του 2025 από διαφορετικούς κατασκευαστές που είναι για γερά πορτοφόλια.
Μπορεί οι περισσότεροι «κανονικοί» άνθρωποι να επιλέγουν το δίκυκλό τους με οικονομική σύνεση, ωστόσο υπάρχουν και εκείνοι που δεν χαμπαριάζουν από χρήματα. Θέλουν το πιο ακριβό, το πιο εξωτικό και σίγουρα το πιο ιδιαίτερο προκειμένου να εμπλουτίσουν το γκαράζ τους με κάτι διαφορετικό και πολλές φορές συλλεκτικό κομμάτι.
