Όλα όσα γνωρίζουμε για τα νέα Audi Q7 και Q9

Όπως όλα δείχνουν, το 2026 θα είναι μια σημαντική χρονιά για την γκάμα των SUV μοντέλων της Audi. Ο λόγος είναι ότι τα στελέχη της έχουν επιλέξει το επόμενο έτος ώστε να παρουσιάσουν επίσημα δύο νέα οχήματά τους σε αυτή την κατηγορία.