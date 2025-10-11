Όλα όσα γνωρίζουμε για τα νέα Audi Q7 και Q9
Έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία ύπαρξής του στην αγορά το Q7 θα αντικατασταθεί και η Audi θα παρουσιάσει και το νέο Q9, το μεγαλύτερο SUV της πλέον.
Όπως όλα δείχνουν, το 2026 θα είναι μια σημαντική χρονιά για την γκάμα των SUV μοντέλων της Audi. Ο λόγος είναι ότι τα στελέχη της έχουν επιλέξει το επόμενο έτος ώστε να παρουσιάσουν επίσημα δύο νέα οχήματά τους σε αυτή την κατηγορία.
