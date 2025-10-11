Η Harley-Davidson στην Ελλάδα - Που είναι το επίσημο κατάστημα της;
NEWSAUTO.GR

Η Harley-Davidson στην Ελλάδα - Που είναι το επίσημο κατάστημα της;

Η ιστορική μάρκα ενισχύει την παρουσία της στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας έναν σύγχρονο χώρο.

Η Harley-Davidson στην Ελλάδα - Που είναι το επίσημο κατάστημα της;

Η Harley-Davidson, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της επίσημου καταστήματος στην Αττική. Το νέο dealership βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων, στο Κορωπί και καλύπτει συνολική επιφάνεια 1.200 τ.μ.

Ο νέος χώρος συγκεντρώνει ολόκληρο το σύμπαν της Harley-Davidson, φιλοξενώντας τις πιο πρόσφατες μοτοσικλέτες της μάρκας, αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο για after-sales εξυπηρέτηση.


δειτε εδω




Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης