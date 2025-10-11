Η Harley-Davidson στην Ελλάδα - Που είναι το επίσημο κατάστημα της;

Η Harley-Davidson, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις, ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου της επίσημου καταστήματος στην Αττική. Το νέο dealership βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ηφαίστου 2 και Λεωφόρου Ευελπίδων, στο Κορωπί και καλύπτει συνολική επιφάνεια 1.200 τ.μ.

Ο νέος χώρος συγκεντρώνει ολόκληρο το σύμπαν της Harley-Davidson, φιλοξενώντας τις πιο πρόσφατες μοτοσικλέτες της μάρκας, αυθεντικά είδη ένδυσης και αξεσουάρ, καθώς και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο για after-sales εξυπηρέτηση.





δειτε εδω









