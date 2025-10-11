Δοκιμάζουμε το εντυπωσιακό CUPRA Terramar - Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η ανάπτυξη της CUPRA οφείλεται σε μοντέλα όπως το καινούργιο Terramar αλλά και στην πλατφόρμα MQB Evo του Ομίλου Volkswagen.