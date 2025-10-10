Είναι οριστικό: Το χειροκίνητο κιβώτιο αποτελεί παρελθόν

Ζήσαμε μαζί του για πολλές δεκαετίες και περάσαμε συναρπαστικές εμπειρίες. Όμως όπως όλα δείχνουν ήρθε η ώρα για το οριστικό αντίο.