Είναι οριστικό: Το χειροκίνητο κιβώτιο αποτελεί παρελθόν
NEWSAUTO.GR

Είναι οριστικό: Το χειροκίνητο κιβώτιο αποτελεί παρελθόν

Ζήσαμε μαζί του για πολλές δεκαετίες και περάσαμε συναρπαστικές εμπειρίες. Όμως όπως όλα δείχνουν ήρθε η ώρα για το οριστικό αντίο.

Είναι οριστικό: Το χειροκίνητο κιβώτιο αποτελεί παρελθόν
UPD:
Η ιστορία του χειροκίνητου κιβωτίου είναι γεμάτη αναμνήσεις από εποχές που η οδήγηση δεν ήταν απλώς μετακίνηση, αλλά εμπειρία.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης