Ποιο είναι το θρυλικό μοτέρ που αρνείται να πεθάνει;
Ποιο είναι το θρυλικό μοτέρ που αρνείται να πεθάνει;
Η καταλανική μάρκα επαναφέρει τον θρυλικό πεντακύλινδρο προσφέροντας ξανά σε περιορισμένο αριθμό το Formentor VZ5.
UPD:
Ως τώρα, γνωρίζαμε ότι με το νέο Audi RS 3 έχουμε δει/ ζήσει το «κύκνειο άσμα» του εμβληματικού 2.5 TFSI των Γερμανών.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα