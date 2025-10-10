Προκαλούν οι Τούρκοι: Σχεδίασαν την ημισέληνο με drone
Την ώρα που κλείνει η πληγή της Γάζας, ο Ερντογάν βρήκε ότι ήταν η κατάλληλη ευκαιρία να υπενθυμίζει τις αναθεωρητικές του βλέψεις.
Και ενώ ολόκληρος ο πλανήτης «γιορτάζει» το τέλος μιας αιματοχυσίας δύο ετών, οι Τούρκοι και ο Ερντογάν βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.
