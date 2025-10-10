Πειράζουν τα όργανα για να ξεγελάσουν την Τροχαία (video)
Η παραποίηση των ταχογράφων στα φορτηγά εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες μάστιγες της οδικής ασφάλειας στη χώρα.

Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ αποκάλυψε το μέγεθος του προβλήματος, καταγράφοντας τους εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας Θεσσαλονίκης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν ορισμένοι επαγγελματίες οδηγοί για να παραπλανήσουν τις αρχές. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 40.000 έλεγχοι σε φορτηγά, ενώ εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου οι ταχογράφοι είχαν παραβιαστεί με τη χρήση μαγνητών ή ηλεκτρονικών παρεμβάσεων. Οι οδηγοί αυτοί επιχειρούν να αλλοιώσουν τις καταγραφές του οργάνου ώστε να φαίνεται ότι τηρούν τα προβλεπόμενα ωράρια οδήγησης και ανάπαυσης, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζουν να οδηγούν για πολλές ώρες, συχνά υπό καθεστώς εξάντλησης.

Η κόπωση, οι υπερβολικές ώρες εργασίας και η υψηλή ταχύτητα είναι οι κύριες αιτίες σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων που προκαλούνται από βαρέα οχήματα. Από την αρχή του χρόνου, μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν σημειωθεί τέσσερα θανατηφόρα δυστυχήματα με φορτηγά, με επτά νεκρούς, όλοι επιβάτες άλλων οχημάτων.

