Αλλάζουν όλα: Ιδού το ηλεκτρικό που φορτίζει πιο γρήγορα απο ότι να γεμίσεις βενζίνη - Στην Ελλάδα η εταιρεία
NEWSAUTO.GR

Αλλάζουν όλα: Ιδού το ηλεκτρικό που φορτίζει πιο γρήγορα απο ότι να γεμίσεις βενζίνη - Στην Ελλάδα η εταιρεία

Υπάρχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σε μόλις 7 λεπτά έχει ολοκληρώσει την πλήρωση του 10-80% και ανήκει σε μάρκα η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα.

Αλλάζουν όλα: Ιδού το ηλεκτρικό που φορτίζει πιο γρήγορα απο ότι να γεμίσεις βενζίνη - Στην Ελλάδα η εταιρεία
UPD:

Η Zeekr, η ταχέως αναπτυσσόμενη μάρκα του ομίλου Geely, παρουσίασε πρόσφατα το ανανεωμένο 001, ένα shooting brake μοντέλο το οποίο πλέον διεκδικεί τον τίτλο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ταχύτερη φόρτιση στον κόσμο.

Χάρη στη νέα αρχιτεκτονική των 900 Volt και στη μπαταρία τύπου Golden Brick, το 001 μπορεί να φορτίσει από το 10 έως το 80% μέσα σε μόλις 7 λεπτά, χρόνος που αντιστοιχεί στη διάρκεια ενός ανεφοδιασμού σε πρατήριο καυσίμων. Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν λάβει κανείς υπόψη ότι η μπαταρία του είναι μεγάλη, με χωρητικότητα 95 kWh.

δειτε εδω



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης