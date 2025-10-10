Αλλάζουν όλα: Ιδού το ηλεκτρικό που φορτίζει πιο γρήγορα απο ότι να γεμίσεις βενζίνη - Στην Ελλάδα η εταιρεία
Υπάρχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σε μόλις 7 λεπτά έχει ολοκληρώσει την πλήρωση του 10-80% και ανήκει σε μάρκα η οποία έχει έρθει στην Ελλάδα.
Η Zeekr, η ταχέως αναπτυσσόμενη μάρκα του ομίλου Geely, παρουσίασε πρόσφατα το ανανεωμένο 001, ένα shooting brake μοντέλο το οποίο πλέον διεκδικεί τον τίτλο του ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την ταχύτερη φόρτιση στον κόσμο.
Χάρη στη νέα αρχιτεκτονική των 900 Volt και στη μπαταρία τύπου Golden Brick, το 001 μπορεί να φορτίσει από το 10 έως το 80% μέσα σε μόλις 7 λεπτά, χρόνος που αντιστοιχεί στη διάρκεια ενός ανεφοδιασμού σε πρατήριο καυσίμων. Το γεγονός αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν λάβει κανείς υπόψη ότι η μπαταρία του είναι μεγάλη, με χωρητικότητα 95 kWh.
