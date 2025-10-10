Νέα δεδομένα: Βαριά, αθροιστικά, πρόστιμα σε οδηγούς ανά ημέρα

Οι «έξυπνες» κάμερες τεχνητής νοημοσύνης της Τροχαίας μπαίνουν και επίσημα προοδευτικά σε λειτουργία. Ήδη καταγράφουν παραβάσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου της Αττικής, ενώ μέσα στους επόμενους μήνες θα επεκταθούν σε όλη την περιφέρεια και σταδιακά σε όλη τη χώρα.

Όπως αποκάλυψε το newsauto.gr, οι κάμερες αυτές τοποθετήθηκαν ήδη σε λεωφόρους όπως η Μεσογείων, η Συγγρού, η Κηφισίας και η Αθηνών-Λαμίας. Το θέμα μάλιστα έγινε ρεπορτάζ σε τηλεοπτικά δίκτυα και στην ΕΡΤ News, όπου παρουσιάστηκε η κάμερα της Μεσογείων σε πλήρη λειτουργία. Οι συσκευές είναι εξοπλισμένες με ηλιακό πάνελ, κάμερα υψηλής ανάλυσης, σύστημα αναγνώρισης πινακίδων και αισθητήρες ανίχνευσης συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο εντοπίζουν αν ο οδηγός μιλά στο κινητό, δεν φορά ζώνη, περνά με κόκκινο, κινείται στη λεωφορειολωρίδα ή υπερβαίνει το όριο ταχύτητας...





