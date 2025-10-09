Απίστευτο μποτιλιάρισμα 24 ωρών (video)
Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα «πάγωσαν» σε έναν σταθμό διοδίων με 36 λωρίδες, καθώς η επιστροφή από τις αργίες μετατράπηκε σε εφιάλτη.
Viral το κυκλοφοριακό χάος στην Κίνα: Εικόνες που δεν πιστεύεις ότι είναι αληθινές. Οδηγοί εγκλωβισμένοι έως 24 ώρες σε απίστευτο μποτιλιάρισμα.
